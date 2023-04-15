Программист Ашманов рассказал, что нейросети создают умное оружие будущего Фото: Shutterstock

Генеральный директор компании «Нейросети Ашманова», разработчик Станислав Ашманов рассказал Пятому каналу, что нейросети уже сейчас используют в военной промышленности. Особенно впечатляет их вклад в создание умного оружия.

ИИ помогает автоматизировать многие процессы. Нейросетям показывают большое количество примеров решения определенной проблемы людьми, после чего машина имитирует человеческую деятельность. В военной промышленности это можно использовать, например, для упрощения документооборота, анализа больших объемов данных и показа полезной статистики.

Однако есть случаи, когда нейросети применяют в ВПК для создания оружия.

— Это автонаведение различных образцов вооружения. Это беспилотники, которые могут самостоятельно принимать решение или наводиться и искать разные цели. Это различные роботизированные комплексы, которые тоже производят анализ и принятие решение на борту. Там просто поле непаханое, все созрело уже для того, чтобы создавать умное вооружение, — рассказал Станислав Ашманов.

«Известия» со ссылкой на эксперта Романа Гуманова писали, что в 2023 году нейросети, в частности — чат-бот ChatGPT, могут внедриться в целый ряд профессий. Это IT, журналистика, преподавание. Кроме того, ИИ уже помогает упростить работу юристов, маркетинговых аналитиков, рекламщиков и графических дизайнеров.

Доцент кафедры административного и финансового права Университета имени Лобачевского Михаил Бундин заявил, что работу искусственного интеллекта необходимо регулировать. С особой осторожностью к нейросетям стоит относиться в сферах госуправления и обработки персональных данных, передает телеканал «360».