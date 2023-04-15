ФРС США предупредил о возможной рецессии в американской экономике из-за банковского кризиса Фото: REUTERS

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о том, что уже в 2023 году американцев может ждать рецессия в экономике. Причиной тому стал банковский кризис, обрушившийся на крупнейшие банки Штатов, о чём сообщается в отчёте руководящего комитета ФРС по открытому рынку за 21-22 марта.

Заместитель по надзору председателя ФРС Майкл Барр отметил, что хоть банковский сектор и, якобы, надёжен и устойчив, экономических последствий из-за кризиса избежать не удастся, и США придётся столкнуться с серьёзными трудностями.

По предварительным прогнозам, США ждёт падение уровня роста ВВП в 2023 году с 0,5 % до 0,4 %, а в 2024 году - с 1,6 % до 1,2 %. Восстановление экономики начнётся только в 2025 году, однако это лишь предварительные расчёты. Также комитет ФРС призвал американское правительство принимать более решительные меры в отношении сдерживания быстрорастущей инфляции.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Дональд Трамп предсказал экономике США самое тяжёлое поражение за последние 200 лет. Экс-президент оценил ситуацию в стране как катастрофическую, и заявил о скором обвале доллара.