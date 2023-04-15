Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в стремлении расширить конфликт на Украине отправкой военных из США

Из утечки секретных данных Пентагона стало известно о непосредственном участии американских военных в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин обратилась к Министру обороны США с критикой президента Джо Байдена за отправку американских военных в зону конфликта на Украине.

“Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами”, – заявила она.

О присутствии американских военных непосредственно в зоне конфликта парламентарию стало известно из недавней утечки секретных данных Пентагона. По словам парламентария, политика Вашингтона на поддержание активных боевых действий на Украине подрывает любые мирные инициативы и грозит миру ядерным апокалипсисом. Тейлор Грин призвала Минобороны разъяснить цели присутствия американских сил спецназначения в зоне конфликта.

Напомним, обозреватель издания Responsible Statecraft Анатоль Ливен назвал огромным риском отправку американских наемников в зону конфликта на Украине, о которой он также узнал из утечки секретных данных Пентагона. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что эта утечка также угрожает возможному весеннему контрнаступлению ВСУ.