Жители Берлина сорвали проукраинскую акцию, превратив подбитый российский танк в мемориал Фото: REUTERS

Издание BZ Berlin сообщило, что власти Берлина выписали организаторам провокации с российским танком штраф за использование обочины.

“Власти Митте прислали повторно предупреждение о необходимости оплатить счет”, сообщило издание. По мнению автора статьи, счет в 806 евро организаторы провокации могли не заметить среди иных документов в корреспонденции с властями района, поэтому он был выставлен повторно.

Напомним, в конце февраля 2023 года проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый российский танк, направив его дуло в сторону российского посольства. Провокаторы хотели поддержать ВСУ, но местные жители начали возлагать к танку цветы и выступать с мирными лозунгами, которые перешли в митинг против военной поддержки Украины.

Сайт KP.RU рассказывал, что многие жители Германии выступают против военной помощи Киеву. 25 Февраля прошел крупный митинг против поставок оружия украинской армии, в котором и левые и правые политические силы ФРГ объединились с призывом к властям прекратить эскалацию конфликта.