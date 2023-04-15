Священник Николай Савченко рассказал, можно ли покупать уже освященные куличи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Священнослужитель РПЦ Николай Савченко рассказал, разрешает ли церковь покупку уже освященных куличей в магазине. Делать это можно, но поход в церковь такая выпечка не заменит, отметил он в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Отец Николай объяснил, что освящение куличей — не обязательное, хоть и благочестивое дело. Оно носит символический характер, поэтому достаточно принести в храм даже один кулич.

Покупная выпечка не возбраняется церковью, но нужно понимать, что похода на богослужение в Пасху это не заменит.

— Покупать куличи можно и нужно, освятить можно один, а то, что куличи продаются уже освященными, то такое тоже возможно, но не стоит из-за того, что кулич продается с маркой, что он освящен, не ходить в церковь на Пасху, — сказал отец Николай.

Ранее настоятель храма блаженной Матроны Московской в Краснодаре иерей Даниил Коровяков рассказал KP.RU, что нельзя освещать на Пасху. Под запрет попали алкоголь и материальные ценности — ключи от машин и недвижимости, драгоценности, деньги. Также нет смысла в светлый православный праздник освещать вместе с продуктами иконы и крестики: для этого существует специальный ритуал.