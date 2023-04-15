Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль аэропорт в Эль-Фашере

В столице Судана Хартуме происходят вооруженные столкновения армии и спецназа Фото: кадр из видео

Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль международный аэропорт Эль-Фашера, а также военные авиабазы в городах Мерове и Джебель-Аулия.

“Силы быстрого реагирования расширяют свой контроль над рядом военных объектов в Эль-Фашере, к которым относятся корпус связи, медицинский корпус, а также местный аэропорт”, – заявили на странице спецназа Судана в соцсетях. Также ведомство опубликовало фотографии бойцов на фоне военной техники, которая, по заявлениям СБР страны, находится на авиабазах в Мерове и Джебель-Аулии.

Армия Судана не подтверждала переход контроля над своими объектами силам быстрого реагирования. Напомним, конфликт разгорелся после того, как командование СБР обвинило армейцев в захвате одной из военных баз, на которой размещены бригады СБР. Власти Судана отрицают, что в стране происходит попытка государственного переворота, однако местные СМИ заявляют, что военные пытаются взять власть. Армия Судана выступила с заявлением о том, что СБР находится в столице и других городах незаконно.