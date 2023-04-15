Юрист Хаминский заявил, что фейсконтроль в ресторанах и клубах незаконен Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Фейс-контроль, который можно встретить в дорогих заведениях, противоречит законодательству, рассказал юрист Александр Хаминский. Это дискриминация, недопустимость которой гарантирует Конституция, подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru

Заведения общественного питания, к которым относятся кафе, бары, рестораны и ночные клубы, согласно законодательству, обращаются к потребителям с офертой об оказании услуг. Они регистрируют свою деятельность.

— После этого любые ограничения, направленные на оценку потенциальных клиентов по внешнему виду, будут считаться незаконными, — подчеркнул Хаминский.

19 статья Конституции РФ не допускает дискриминацию по любому принципу. Кроме того, закон «О защите прав потребителей» запрещает односторонний отказ заведений общественного питания от оказания услуг клиентам.

При этом все же есть два случая, когда посетителя вправе не впускать в ресторан или клуб: если его одежда грязная, либо если человек пьян и ведет себя неприлично.