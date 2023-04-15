Авербух не расстроился из-за попадания в черный список Зеленского

Илья Авербух прокомментировал включение в санкционный список Зеленского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал включение в санкционный список Киева. Изданию NEWS.ru он рассказал, что не переживает из-за этого, а до вопроса журналистов и вовсе не знал, что это произошло.

— Ну, не знаю. Я от вас это узнал. Никак я бы это не прокомментировал. Я со своей страной, я в своей стране. Ну внесли в список и внесли. Продолжаем работать вместе с моей страной, — поделился Авербух.

Напомним, 15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 438 россиян. Среди них оказалось 87 спортсменов, в том числе и Илья Авербух. Также ограничения сроком на 50 лет наложили на Президента федерации триатлона России Ксению Шойгу — дочь министра обороны РФ, нескольких футболистов, фигуристов, гимнастов и представителей других видов спорта.

В России уверены, что поводом для включения в черные списки Украины послужила не профессиональная деятельность, а патриотическая позиция и поддержка населения новых регионов страны.