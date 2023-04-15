Кадыров назвал сожжение Корана в Москве делом рук украинских провокаторов

Кадыров прокомментировал сожжение Корана в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Разман Кадыров прокомментировал появившийся в сети ролик с сожжением Священного Корана в Москве.

“Мне сразу показалось подозрительным, что это видео появилось после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве. Ведь конфликт исчерпан, все стороны остались при своём - спорной ситуации уже нет”, – заявил политик у себя в телеграм-канале. По его словам, эта провокация не выгодна ни мусульманам, ни православным.

Кадыров отметил, что в разбирательстве участвует и ФСБ, и специалисты из Чечни, и мэрия столицы. По первым результатам проверки можно сказать, что авторами провокации вероятнее всего являются украинцы.

“Видео было отправлено на Украину ещё до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе”, – заявил политик.

Кадыров призвал не выплескивать агрессию в интернете и избегать ошибочных версий и обвинений. Он заверил, что поиск провокатора не завершится и преступник понесет заслуженное наказание.

Напомним, в марте 2023 года в сети появился ролик, на котором солдаты ВСУ сожгли Коран. Данный факт шокировал исламский мир, а глава Ассоциации иракских мусульманских богословов Халед аль-Мулла потребовал от мировых лидеров занять четкую позицию в отношении надругательств над священным для мусульман писанием украинскими военными.