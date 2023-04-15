14 апреля 2023 года в Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже Фото: REUTERS

Прокуратура Швеции отпустила задержанную по подозрению в промышленном шпионаже россиянку. В ведомстве отметили, что данное решение было принято из-за отсутствия достаточных оснований для дальнейшего содержания под стражей.

“Подозрения в отношении задержанного в четверг стали слабее, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я принял решение об освобождении этого лица”, – заявил в пресс-релизе ведомства прокурор Джеймс фон Рейс.

Предварительное следствие продолжится с применением дополнительных мер, но на данный момент у пресс-службы прокуратуры Швеции больше нет никаких данных по этому делу.

О задержании гражданки РФ по подозрению в шпионаже стало известно 14 апреля 2023 года. Россиянка работала на нефтеперерабатывающем заводе в Гётеборге. Шведская полиция не рассказывала подробностей обвинения из-за секретности данного дела.