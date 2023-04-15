Адвокат объяснил, кто останется безнаказанным за живодерство

Адвокат Исаев напомнил, что ответственность за живодерство в России предусмотрена только для людей старше 16 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России нет наказаний за жестокое обращение с животными для несовершеннолетних, напомнил адвокат Леонид Исаев. Это способно привести к появлении множества малолетних садистов, считает он.

Как рассказал юрист изданию NEWS.ru, уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными можно завести только на гражданина старше 16 лет.

— А это значит, что если лицо не достигло этого возраста, но издевается над животными, то оно по большому счету остается безнаказанным. Это может породить массу малолетних садистов-последователей, — с опасением заметил Исаев.

Адвокат добавил, что за издевательство над животными могут приговорить к лишению свободы с максимальным заключением в пять лет, однако на практике большинство живодеров получают условные сроки.

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