Главком армии Судана издал указ о роспуске сил быстрого реагирования

Главком ВС Судана расформировал силы быстрого реагирования страны Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах Бурхан расформировал мятежные Силы быстрого реагирования.

“Главнокомандующий Вооруженными силами издал указ о роспуске сил быстрого реагирования”, – говорится на странице службы общей безопасности страны в соцсетях.

Напомним, ранее армия Судана заявила, что Силы быстрого реагирования незаконно находятся в Хартуме и некоторых других городах страны. Речь идет по сути о попытке очередного военного переворота.

15 апреля в столице страны были слышны взрывы и звуки стрельбы, а также появлялись сообщения о переходе военных объектов под контроль СБР. Также было прекращено воздушное сообщение столицы с другими городами. В свою очередь лояльные правительству вооруженные силы ведут бои с мятежниками, перестрелки в Хартуме продолжаются.

Доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова считает, что основной причиной попытки госпереворота в Судане стало многолетнее этническое противостояние национальностей киир и динка, которые воюют между собой еще с 1960-х годов.