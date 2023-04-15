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НовостиВ мире15 апреля 2023 20:04

Главком армии Судана издал указ о роспуске сил быстрого реагирования

Ранее ВС Судана обвинили СБР в незаконном нахождении на военных объектах страны
Сергей ЧИКОВ
Главком ВС Судана расформировал силы быстрого реагирования страны

Главком ВС Судана расформировал силы быстрого реагирования страны

Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах Бурхан расформировал мятежные Силы быстрого реагирования.

“Главнокомандующий Вооруженными силами издал указ о роспуске сил быстрого реагирования”, – говорится на странице службы общей безопасности страны в соцсетях.

Напомним, ранее армия Судана заявила, что Силы быстрого реагирования незаконно находятся в Хартуме и некоторых других городах страны. Речь идет по сути о попытке очередного военного переворота.

15 апреля в столице страны были слышны взрывы и звуки стрельбы, а также появлялись сообщения о переходе военных объектов под контроль СБР. Также было прекращено воздушное сообщение столицы с другими городами. В свою очередь лояльные правительству вооруженные силы ведут бои с мятежниками, перестрелки в Хартуме продолжаются.

Доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова считает, что основной причиной попытки госпереворота в Судане стало многолетнее этническое противостояние национальностей киир и динка, которые воюют между собой еще с 1960-х годов.