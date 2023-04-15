В Москве возбудили уголовное дело после публикации видео с осквернением Корана

В Москве полиция ищет тех, кто осквернил Коран и снял это на видео. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после того, как в сети появилось видео с осквернением Корана. Предположительно, это произошло на территории Восточного округа российской столицы, в районе Белого озера.

«В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в субботу 15 марта.

Сообщается, что полиция выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает личность подозреваемого.

Напомним, в сети появилось видео с сожжением Корана, которое, возможно, было снято в Москве. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал ролик, отметив, что в разбирательстве участвует и ФСБ, и специалисты из Чечни, и мэрия столицы. По первым результатам проверки можно сказать, что авторами провокации вероятнее всего являются украинцы, добавил Кадыров.

Ранее в сеть попал ролик, на котором люди в форме солдат ВСУ сжигают Коран. Ролик с поджогом увидел Кадыров, который обещал покарать солдат за этот необдуманный поступок. Политик отметил, что вряд ли бы у авторов видео хватило бы смелости на данный поступок, если бы рядом с ними находился хоть один чеченец или приверженец ислама.