Ленивец стал звездой трансляции запуска ракеты к Юпитеру на космодроме в Гвиане

Ленивец стал звездой трансляции запуска ракеты к Юпитеру. Фото: кадр из видео.

Умилительный ленивец стал звездой трансляции запуска космического корабля-робота к Юпитеру. Животное пробралось на космодром и попало в кадр во время прямой трансляции запуска ракеты. Историю рассказывает телеканал Fox5.

Напомним, космический корабль-робот, которому предстоит исследовать Юпитер, стартовал в пятницу 14 апреля с космодрома во французской Гвиане. Во время прямой трансляции в кадр попал ленивец. Животное сидело в высокой траве и медленно поворачивало голову, словно позируя.

Зрители испугались, что ленивец может пострадать при запуске ракеты и начали массово просить в комментариях к трансляции что-нибудь сделать для спасения животного. В конце концов кто-то из сотрудников космодрома то ли унёс ленивца, то ли отогнал его в безопасное место.

Напомним, ракета-носитель Atlas V с исследовательским зондом Juno («Юнона») стартовала 5 августа 2011 года с мыса Канаверал. Первые сигналы от него ученые на Земле получили в 2016 году.

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