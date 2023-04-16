Представитель ВСУ Череватый: в Артемовске идут самые тяжелые и кровавые бои за все время

Представитель ВСУ заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые и кровопролитные бои за все время. Фото: Александр КОЦ

Наиболее тяжелые и кровопролитные бои за все время украинского кризиса идут в Артемовске. Такую оценку ситуации дал в субботу 15 апреля пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои», - сказал Череватый в ходе всеукраинского телемарафона, отметив, что российские войска по-прежнему сосредотачивают свои усилия на Артемовске.

Сайт KP.RU писал, что в «Артемовской мясорубке» Украина потеряла 32 тысячи человек убитыми. Репортаж Александра Коца из центра освобождаемого бойцами ЧВК "Вагнер" Бахмута о том, как старики встречают русских со слезами на глазах, читайте здесь.

Также сообщалось, что отступающие из Артемовска ВСУ разрушают жилые дома, чтобы помешать российским войскам.

Ранее российский танкист рассказал о секрете успеха отечественной боевой машины Т-90 «Прорыв» в условиях Артёмовска.

Тем временем бойцы ВСУ в Артёмовске продолжают вести огонь даже во время эвакуации местных жителей. Пулемётчики ВСУ убили жительницу Артёмовска во время эвакуации.