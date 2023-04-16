Правозащитник Барака: Франция и Германия отворачиваются от США из-за России

Политик из США заявил. что Париж отворачивается от Вашингтона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нерациональная политика Вашингтона в отношении России приводит к тому, что Франция начинает дистанцироваться от Соединенных Штатов. Так оценил складывающуюся ситуацию американский политик Аджаму Барака.

«Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — еще одно следствие контрпродуктивности США, ведущих опосредованную войну с Россией», - написал Барака в Twitter.

Политик отметил, что тем же путем готова пойти Германия.

«Немецкий народ стал требовать того же, когда узнал, что Вашингтон взорвал газопроводы «Северных потоков», - написал Барака.

Аджаму Барака – американский правозащитник, он был кандидатом в вице-президенты от Партии зеленых.

Тем временем Франция решила заблокировать решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов Вооруженным силам Украины.

Ранее сайт KP.RU писал, что США признают необходимость для Зеленского начинать переговоры с Москвой, даже если для этого Киеву придется смириться с потерей территорий.