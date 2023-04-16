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НовостиОбщество16 апреля 2023 0:43

В Главном храме Вооруженных сил России проходит пасхальная служба

На Светлой Седмице в главном храме ВС пройдет фестиваль хорового пения
Мария ПАВЛОВА
В Главном храме российских Вооруженных сил проходит пасхальное богослужение.

В Главном храме российских Вооруженных сил проходит пасхальное богослужение.

Пасхальное богослужение проходит в ночь с 15 на 16 апреля в Главном храме Вооруженных сил РФ. Службу для верующих военнослужащих и гражданского персонала российских Вооруженных сил и прихожан храма проводит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност.

В дни Светлой Седмицы в храме пройдет большой фестиваль хорового пения. Выступят военные и православные коллективы. Любители хорового пения услышат Московский Синодальный хор, Хор «Аннино», Хор Данилова монастыря, Хор «Радуга» и «Бельканто».

23 апреля в Главном храме российских Вооруженных Сил пройдет II Большой хоровой собор.

Торжественное богослужение в честь Воскресения Христова также проходит в Ставропегиальном Никольском морском соборе Кронштадта.

Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин традиционно встречает праздник Пасхи в храме Христа Спасителя.

Прямая трансляция пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в ночь с 15 на 16 апреля, которое проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, здесь на KP.RU.

Службу проводит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност.

Службу проводит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност.

В дни Светлой Седмицы в храме пройдет фестиваль хорового пения.

В дни Светлой Седмицы в храме пройдет фестиваль хорового пения.