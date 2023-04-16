Французский правый политик Жан-Мари Ле Пен в больнице в тяжелом состоянии

Французский политик Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: REUTERS

Французский политик Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщило издание Point.

Сообщается, что 94-летний политик ощутил недомогание в субботу 15 апреля во второй половине дня. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, предположительно, причиной этого стала сердечная недостаточность.

Год назад Ле Пен перенес легкую форму инсульта, а в 2018 при обследовании у него выявили опасные осложнения, вызванные гриппом.

Напомним, Жан-Мари Ле Пен – сооснователь крайне правой французской партии «Национальный фронт», которая сейчас называется «Национальное объединение». Он несколько раз участвовал в президентской гонке. Также Ле Пен был евродепутатом. Жан-Мари Ле Пен – отец нынешнего лидера партии Марин Ле Пен.

Несколько лет назад отличающийся крайне правыми взглядами 90-летний Жан-Мари Ле Пен был оштрафован на 11 тысяч евро за гомофобные высказывания.