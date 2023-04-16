ВСУ обстреляли Донецк в четвертый раз за пасхальную ночь. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Украинские военные обстреляли Донецк в четвертый раз за пасхальную ночь. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Сообщается, что в 5.05 в воскресенье 16 апреля по Киевскому и Куйбышевскому району было выпущено пять снарядов так называемого «натовского» калибра 155 мм.

Напомним, рядом с собором в центре Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Это произошло в ночь с 15 на 16 апреля во время пасхального богослужения. Верующие пытались эвакуироваться, когда начался обстрел. Женщина погибла в автомобиле. Еще три человека пострадали.

Также представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, еще четыре снаряда «натовского» калибра 155 мм ВСУ выпустили в сторону Кировского района Донецка после полуночи.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.