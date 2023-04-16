Ilta-Sanomat: Финляндия хочет отменить статус демилитаризованной территории для Аландских островов

В Финляндии предложили ремилитаризировать Аландские острова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия после вступления в НАТО может отменить статус демилитаризованной зоны для Аландских островов. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.

Сообщается, что после присоединения страны к Североатлантическому альянсу этот вопрос поднимает ряд финских политиков.

«После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным», - пишет издание.

Аландские острова находятся в статусе демилитаризованной зоны с 1856 года. Тем не менее в 2017 году министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё предложил изменить закон об автономии региона необходимо так, чтобы закон о всеобщей воинской повинности касался и жителей Аландских островов в той же мере, что и населения материковой части Финляндии.

В 2015 году несколько финских военных экспертов заявили, что Россия якобы может попытаться занять Аландские острова и остров Готланд.