Вооруженные силы Судана вытеснили подразделения спецназа из Омдурмана

В Судане армия вытеснила спецназ из Омдурмана. Фото: REUTERS

Суданская армия нанесла авиационные и артиллерийские удары по лагерю спецназа в Омдурмане и вытеснила силы быстрого реагирования из этого города-спутника Хартума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз пресс-службы суданской армии, размещенный в воскресенье 16 апреля в социальных сетях.

«Вооруженные силы взяли под контроль все штабы сил быстрого реагирования в Омдурмане вместе с их техникой, оборудованием и вооружением, которое боевики оставили при бегстве с этих объектов», - сказано в пресс-релизе.

Напомним, в столице Судана Хартуме начались вооруженные столкновения между подразделениями регулярной армии и спецназом, носящим в этой стране название Сил быстрого реагирования (СБР). Конфликт разгорелся после того, как командование СБР обвинило армейцев в захвате одной из военных баз, на которой размещены бригады СБР. При этом власти Судана утверждают, что конфликт не является попыткой совершить военный переворот в стране.