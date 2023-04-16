WP: в США сомневаются в успехе возможного наступления ВСУ

В США не верят в успех украинского контрнаступления. Фото: REUTERS

Украинские военные не обладают достаточной подготовкой для того, чтобы добиться успехов в случае предполагаемого контрнаступления. Кроме того, ВСУ не обеспечены в достаточной степени боеприпасами. Такое мнение высказал обозреватель издания The Washington Post Дэвида Игнейшеса.

«Должностные лица США признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана», - пишет обозреватель в субботу 15 апреля.

Ссылаясь на ряд неназванных источников среди должностных лиц США, Игнейшес пишет, что большинство из них считают наиболее вероятным итогом возможного наступления ВСУ лишь «скромные территориальные приобретения». Лишь один источник, по словам Игнейшеса, считает, что у украинский военных «есть шанс на успех».

Тем временем Россия одним ударом «Кинжала» по секретному бункеру отодвинула контрнаступление ВСУ. Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уничтожили секретный бункер с 200 офицерами НАТО и ВСУ.

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