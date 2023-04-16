Украинские беженцы устроили протесты на военной базе в Нидерландах

Украинские беженцы протестуют против условий жизни в казармах в Нидерландах. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Украинские беженцы требуют приватности и улучшения условий их проживания на армейской базе в Нидерландах. Беженцы высказали свои требования в ходе акции протеста, пишет портал GLD.nl.

Сообщается, что несколько десятков украинцев, которые живут на военной базе в провинции Гелдерланд уже более года, пришли с плакатами и флагом своей страны к центру приема украинских беженцев в деревне Харскапм. Протестующие требовали улучшить санитарные условия, качество еды и медицинского обслуживания, обеспечить их детям условия для получения образования. Также украинцы жаловались на отсутствие приватности и выражали обеспокоенность безопасностью своих детей, так как неподалеку от места их размещения проходят военные учения.

Некоторые из украинцев более года живут в военных казармах, уточняет издание.

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