Российские артиллеристы поразили пункт временной дислокации "Иностранного легиона" на донецком направлении. Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы поразили пункт дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигму.

По словам Бигмы, поражены также пункты дислокации 129-й бригады теробороны Украины и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ и уничтожен склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады ВСУ.

Ранее американский обозреватель заявил, ссылаясь на должностных лиц США, что украинские военные не обладают достаточной подготовкой для успеха в случае предполагаемого контрнаступления. Кроме того, ВСУ не обеспечены в достаточной степени боеприпасами.

Тем временем Россия одним ударом «Кинжала» по секретному бункеру отодвинула контрнаступление ВСУ. Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уничтожили секретный бункер с 200 офицерами НАТО и ВСУ.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.