Пушилин рассказал подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ во время пасхального богослужения

Пушилин рассказал подробности обстрела Донецка ВСУ в пасхальную ночь. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Шесть человек ранены, один погиб после удара ВСУ по району Свято-Преображенского кафедрального собора в Донецке во время пасхального богослужения. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Под утро в пасхальную ночь, когда прихожане находились на службе, противник нанес удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора. На данный момент известно об одном погибшем и шестерых пострадавших», - написал Пушилин в Telegram, добавив, что украинский снаряд попал в здание детского сада, которое после этого загорелось.

Разрушения также зафиксированы на рынке, в нескольких магазинах и аптеке, добавил врио главы ДНР.

Напомним, рядом с собором в центре Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Это произошло в ночь с 15 на 16 апреля во время пасхального богослужения. Верующие пытались эвакуироваться, когда начался обстрел. Женщина погибла в автомобиле. Еще три человека пострадали.

Также представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, еще четыре снаряда «натовского» калибра 155 мм ВСУ выпустили в сторону Кировского района Донецка после полуночи.