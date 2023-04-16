Украинские военные обстреляли территорию около православного храма в Донецке во время пасхального богослужения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядом с собором в центре Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Это произошло в ночь с 15 на 16 апреля во время пасхального богослужения. Верующие пытались эвакуироваться, когда начался обстрел. Женщина погибла в автомобиле. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что при обстреле пострадали шесть человек.

Российские артиллеристы поразили пункт дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении. Также поражены два опорных пункта и склад боеприпасов.

Украинские военные не обладают достаточной подготовкой для того, чтобы добиться успехов в случае предполагаемого контрнаступления. Кроме того, ВСУ не обеспечены в достаточной степени боеприпасами. Такого мнения придерживаются многие должностные лица в Вашингтоне, пишет обозреватель издания The Washington Post Дэвид Игнейшес.

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