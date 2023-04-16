В марте текущего года Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине можно урегулировать за сутки Фото: REUTERS

В том случае, если бывший президент США Дональд Трамп вновь победит на выборах, он отомстит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за то, что тот отказался от расследования коррупционных схем сына действующего главы Белого дома Джо Байдена Хантера. Такое заявление сделал профессор Эмиль Нагенгаст в интервью Newsweek.

Профессор отметил, что, если Трамп вновь станет президентом США, это будет «катастрофой для Зеленского и Украины». Нагенгаст напомнил, что в сентябре 2019 года во время разговора между Трампом и Зеленским первый обратился к коллеге с просьбой провести расследование на причастность сына Джо Байдена к коррупционным схемам на Украине. Однако президент Украины отказал.

Через несколько дней Трампа подвергли импичменту из-за заявления анонимного информатора, который сообщил, что президент США оказывал давление на украинского лидера в личных и политических интересах.

«Трамп принял это на свой счет. Не сомневаюсь, что он жаждет отомстить», - считает профессор.

Как ранее писал сайт KP.RU, в марте 2022 года Минобороны РФ обнародовал ряд документов, которые свидетельствуют о развитии незаконных экспериментов США по развитию биологического оружия на территории Украины. Среди них была и переписка Хантера Байдена с несколькими подрядными организациями Пентагона. В ней говорилось о том, что сын президента США финансировал биологические программы на Украине.

Напомним, в марте 2023 года Трамп пообещал, что если конфликт на Украине не завершится за сутки, то он решит его сам.