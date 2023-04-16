Итальянский министр Пикетто-Фратин заявил, что Рим преодолел зависимость от российского газа

В Италии за счет газа производится две трети электроэнергии, поэтому «голубое топливо» достаточно востребовано в стране Фото: Shutterstock

Италия преодолела зависимость от российского газа. Такое заявление сделал министр по вопросам окружающей среди и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто-Фратин в интервью газете Corriere della Sera.

По словам политика, в настоящее время Италия получает из России чуть более 10% от всей потребности в «голубом топливе», тогда как раньше эта цифра составляла порядка 40%.

«Мы по сути преодолели зависимость от Москвы», - отметил Пикетто-Фратин.

Он пояснил, что Италия увеличила объемы поставок газа с Востока и из Африки.

Чиновник уточнил, что в Италии за счет газа производится две трети электроэнергии, поэтому «голубое топливо» достаточно востребовано в стране. Кроме того, Пикетто-Фратин подтвердил, что цены на газ для потребителей в Италии вырастут в третьем и четвертом кварталах. По его словам, это «естественный процесс», так как именно в это время страны закупают газ для того, чтобы сделать запасы на зиму.

В то же время Пикетто-Фратин отметил достаточный уровень запасов «голубого топлива» в Италии, поэтому, по его мнению, в следующем году можно не беспокоиться по этому поводу.

Напомним, ранее глава Минэнерго Швеции Эбба Буш заявила, что, несмотря на запасы газа в хранилищах, риски перед следующим отопительным сезоном все еще остаются. Политик добавила, что отказ от экспорта нефти из РФ никак не поможет решению проблемы дефицита энергетических ресурсов в странах Европы.

По данным операторов европейской газовой инфраструктуры, по состоянию на 5 марта 2023 года хранилища в странах ЕС заполнены на 59,57%, что примерно на 20% больше, чем в аналогичные периоды последних пяти лет.