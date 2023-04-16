Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии

Куда именно было отправлено ядерное топливо, не уточняется Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздно вечером в субботу, 15 апреля, из аэропорта в Финляндии вылетели два самолета, на борту которых находилось российское ядерное топливо. Об этом в Twitter проинформировал представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана.

Он уточнил, что воздушные судна вылетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Куда именно было отправлено ядерное топливо, не уточняется.

Финляндия уже дважды использовалась как транзитный пункт для доставки ядерного топлива заказчикам – в ноябре 2022 года и в марте 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о важности продолжения сотрудничества с Россией. Свои слова он пояснил тем, что у двух стран есть общая граница протяженностью более тысячи километров. Однако он отметил, что для восстановления доверия нужно время.