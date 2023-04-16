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НовостиВ мире16 апреля 2023 6:25

Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии

Пункт прибытия воздушных судов не раскрывается
Екатерина КОСОБОКОВА
Куда именно было отправлено ядерное топливо, не уточняется

Куда именно было отправлено ядерное топливо, не уточняется

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздно вечером в субботу, 15 апреля, из аэропорта в Финляндии вылетели два самолета, на борту которых находилось российское ядерное топливо. Об этом в Twitter проинформировал представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана.

Он уточнил, что воздушные судна вылетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Куда именно было отправлено ядерное топливо, не уточняется.

Финляндия уже дважды использовалась как транзитный пункт для доставки ядерного топлива заказчикам – в ноябре 2022 года и в марте 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о важности продолжения сотрудничества с Россией. Свои слова он пояснил тем, что у двух стран есть общая граница протяженностью более тысячи километров. Однако он отметил, что для восстановления доверия нужно время.