Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Владимир Путин Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. Сделали они это в ходе праздничной службы, которая прошла в храме Христа Спасителя в Москве.

Как пишут РИА Новости, когда завершилась пасхальная заутреня, российский лидер подарил главе Русской православной церкви декоративное пасхальное яйцо. В ответ патриарх также преподнес главе государства пасхальное яйцо.

Напомним, Путин по традиции отмечает Пасху в Москве в храме Христа Спасителя. В ночь на воскресенье, 16 апреля, президент РФ также посетил пасхальное богослужение, которое провел патриарх Кирилл.

Российский лидер также обратился с поздравлением к православным жителям России, которые в воскресенье, 16 апреля, отмечают Пасху. Путин подчеркнул, что «всеми любимый праздник» дарит «верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей».