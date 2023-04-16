Kyodo: полицейские изъяли нож у устроившего взрыв рядом с премьером Японии Кисиды

Рюдзи Кимура был задержан после взрыва рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды Фото: REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили нож у 24-летнего Рюдзи Кимура, который был задержан после взрыва рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом со ссылкой на собственные источники проинформировало агентство Kyodo.

По информации издания, нож был спрятан в рюкзаке. В связи с этим, в полиции предполагают, что Кимура планировал действовать исходя из ситуации.

При обыске в доме Кимуры также нашли вещество, которое имеет взрывчатый эффект.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 15 апреля в городе Вакаяма рядом с местом, где должен был выступить Фумио Кисида, прогремел взрыв. Премьер-министр не пострадал, а мероприятие с ним было отменено.

Позже был задержан подозреваемый, который мог устроить взрыв. Им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси. Во время задержания сотрудники полиции обнаружили у молодого человека цилиндрический предмет, который мог быть взрывным устройством.