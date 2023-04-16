Bloomberg: нефтяной альянс России и Саудовской Аравии грозит переизбранию Байдена

У президента США Джо Байдена в 2024 году могут возникнуть проблемы с переизбранием Фото: REUTERS

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может негативно отразиться на переизбрании президента Соединенных Штатов Джо Байдена в 2024 году. К таким выводам пришли авторы статьи в Bloomberg.

По данным издания, нефтяной альянс России и Саудовской Аравии приведет не только к «всевозможным неприятностям» в экономике США, но и принесет «беды» избирательной кампании Байдена. Bloomberg отмечает, что, если в 2020 году Соединенные Штаты выступили в качестве «миротворца» в ценовом конфликте стран ОПЕК+, то сегодня США, по всей видимости, стали «мишенью» для участников альянса.

Напомним, ранее стало известно, что с мая 2023 года ряд стран ОПЕК+ добровольно сократят добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки. Такое решение приняли участники заседания мониторингового комитета альянса в целях поддержания стабильности нефтяного рынка. Таким образом, этот объем станет дополнительным к действующему с ноября 2022 года сокращению в 2 млн баррелей в сутки.

Согласно новому соглашению, Саудовская Аравия добровольно снизит добычу с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей ежесуточно. Что касается России, то она продлит до конца текущего года решение о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки от средних значений февраля.