Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Дуду за предложение «перекрыть России кислород»

Пользователи считают, что президент Польши дискредитирует пост, который он занимает Фото: REUTERS

Пользователи Twitter негативно высказались о словах президента Польши Анджея Дуды, который заявил о том, что Украине надо помогать с вооружением, а России «перекрыть кислород».

Так один из пользователей поинтересовался, есть ли у Украины посол или ее уже представляет Дуда?

С ним согласился другой комментатор, заявив, что президент Польши дискредитирует пост, который он занимает.

Еще один пользователь соцсети назвал слова Дуды «переливанием из пустого в порожнее», а другой – компрометацией Польши.

Также в Twitter был опубликован комментарий о том, что Дуда станет «персоной нон-грата» в демократических странах, а его правлением запомнится как «черная страница» в истории страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дудой, которая прошла 5 апреля, заявил, что скоро между двумя странами будут стерты все границы. Польский лидер, в свою очередь, наградил Зеленского орденом Белого Орла, который является высшей государственной наградой Польши.