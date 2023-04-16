Зеленскому предрекли смерть от рук украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский может умереть в ходе восстания, которые организуют жители страны. Такое мнение экс-разведчик выразил в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», - заявил Риттер.

По его мнению, жители Украины устроят восстание, так как президент страны олицетворяет «полный крах украинского общества». Риттер уточнил, что дело не только в сотнях тысяч погибших военнослужащих, но и в том, что миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома.

Напомним, ранее Риттер высказал мнение о том, что Зеленский несет опасность для всего мира. По его словам, планы президента Украины захватить Крым для того, чтобы установить «порядок в международных отношениях» говорят о том, что Зеленский «выжил из ума».

Экс-разведчик также призвал США перестать оказывать поддержку украинскому лидеру, так как тот «способствует уничтожению» своей страны и «делает все возможное, чтобы приблизить конец света».