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НовостиВ мире16 апреля 2023 8:53

Зеленскому предрекли смерть от рук украинцев

Бывший разведчик США Риттер заявил, что Зеленский погибнет во время восстания от рук украинцев
Екатерина КОСОБОКОВА
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский может умереть в ходе восстания, которые организуют жители страны. Такое мнение экс-разведчик выразил в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», - заявил Риттер.

По его мнению, жители Украины устроят восстание, так как президент страны олицетворяет «полный крах украинского общества». Риттер уточнил, что дело не только в сотнях тысяч погибших военнослужащих, но и в том, что миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома.

Напомним, ранее Риттер высказал мнение о том, что Зеленский несет опасность для всего мира. По его словам, планы президента Украины захватить Крым для того, чтобы установить «порядок в международных отношениях» говорят о том, что Зеленский «выжил из ума».

Экс-разведчик также призвал США перестать оказывать поддержку украинскому лидеру, так как тот «способствует уничтожению» своей страны и «делает все возможное, чтобы приблизить конец света».