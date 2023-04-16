Макрон попытается объяснить французам поспешное подписание пенсионной реформы

Эмманюэль Макрон выступит с телеобращением к гражданам Франции Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 17 апреля, выступит с телеобращением, в котором попытается объяснить жителям страны, почему он так быстро подписал закон о пенсионной реформе после его одобрения Конституционным советом. Об этом сообщило издание Les Echos.

Уточняется, что телеобращение будут транслировать в 20.00 по парижскому времени.

О том, что французский лидер подписал закон о пенсионной реформе, стало известно 15 апреля. Макрон сделал это после того, как Конституционный совет страны одобрил ключевую статью, согласно которой планируется повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Сразу же после того, как совет озвучил свое решение по всей Франции начались акции протеста. В результате в Париже полицейские задержали 112 человек.

Ранее сообщалось, что 24 марта в протестах против повышения пенсионного возраста приняли участие более 3,5 миллионов человек в разных городах страны.