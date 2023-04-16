Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал ошибкой США наращивание тяжелого вооружения

США продолжает строить «надводные флоты и авианосные боевые группы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что тот факт, что власти Соединенных Штатов продолжают наращивать тяжелое вооружение, является проблемой. Такое мнение он высказал в интервью журналистке Натали Брунелл.

По словам полковника, США продолжает строить «надводные флоты и авианосные боевые группы», а также создавать «большие громоздкие армейские дивизии, которые слишком тяжелы для перемещения, слишком тяжелы для подъема». Он подчеркнул, что мир таким образом больше не ведет войны. Проблема неправильного планирования развития системы вооружения в Пентагоне, по мнению Макгрегора, вскрылась в ходе конфликта на Украине.

Полковник считает, что США все еще смотрят на Россию, как на Советский Союз, и это является ошибкой, а также мешает тому, чтобы наладить нормальные отношения между двумя странами.

Как писал сайт KP.RU, ранее Макгрегор выразил свое мнение по поводу украинского конфликта. По его словам, все закончится мирным соглашением с признанием нейтралитета сохраненной Киевом части Украины.

Полковник также считает, что Вооруженные силы РФ смогут серьезно продвинуться на востоке Украины, после чего союзники Киева из стран Европы обособятся от США и будут вести собственную политику. По его мнению, у Европы появляется все больше желания закончить конфликт дипломатическим путем, тогда как Соединенных Штатах настроены по-другому.