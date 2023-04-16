Журналист и писатель Питер Хитченс. Фото: Nigel Luckhurst/wikipedia.org

Журналист и писатель Питер Хитченс в статье для Daily Mail заявил, что участие британских солдат в конфликте на Украине говорит о том, что Великобритания больше не является демократической страной.

По его мнению, Британия не обязана участвовать в украинском конфликте. В статье Хитченс задается вопросом, какая выгода Лондону от этого?

«Что, впрочем, выиграла от этого бедная Украина с разрушенными городами, полумертвой экономикой, бесчисленным количеством молодых людей, отправившимися на кладбище?» - спрашивает обозреватель.

Он не понимает, зачем на Украине должны находиться британские военнослужащие. По словам Хитченса, если парламент Великобритании не обсуждает этот вопрос, то страна больше не является демократической.

«Если любые критические голоса заглушаются клеветой и руганью, то мы больше не свободная страна», - рассуждает журналист.

Как писал сайт KP.RU, Хитченс ранее заявил, что поставки западными странами танков Украине могут превратить Европу в «радиоактивное кладбище». Журналист также подверг критике власти Великобритании, заявив, что действовать в фарватере политики США не в интересах Лондона. По его мнению, необходимо разумно проводить внешнюю политику, целью которой является помощь сторонам конфликта в достижении компромисса.