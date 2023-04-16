Италия передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок M109L Фото: ru.wikipedia.org

Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.

По информации газеты La Reppubblica, поезд с САУ M109L прошел через вокзал города Удине. Отмечается, что Киеву от Рима было передано уже свыше 30 гусеничных установок.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия готова поставить Украине истребители, но только после того, как их передадут Киеву другие страны НАТО в Европе. Рим готов передать Киеву до пяти боевых самолетов, при этом речь идет не о F-35 или Eurofighter, а об истребителях-бомбардировщиках третьего поколения Tornado. Кроме того, Италия может поставить Украине штурмовики Amx.

Между тем Совет Евросоюза утвердил решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на компенсацию стоимости боеприпасов, переданных Украине.