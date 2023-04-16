Медведев пожелал россиянам мира после достижения целей спецоперации на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к гражданам России по случаю Пасхи. Политик пожелал россиянам мира после достижения целей военной спецоперации на Украине.

«В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага!» – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее Медведев заявил, что Украина прекратит существовать, поскольку неинтересна ни Европе, ни США, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России. Первые двое помогают Киеву ради собственного политического пиара, в то время как граждане выступают против таких трат, отметил политик.