«Безбожные сволочи»: Москалькова прокомментировала обстрел Донецка в пасхальную ночь

Москалькова прокомментировала обстрел Донецка в пасхальную ночь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Россия отомстит за обстрел Донецка, который совершили Вооруженные силы Украины в ночь с 15 на 16 апреля во время пасхального богослужения.

«Безбожные сволочи в своем репертуаре – бьют по мирному населению. Отомстим!» - отметила омбудсмен.

Она напомнила, что в пасхальную ночь по Донецку было выпущено 20 ракет, из-за чего умерла беременная женщина. Москалькова отметила, что ракеты упали около Спасо-Преображенского кафедрального собора, где в то время проходила пасхальная служба, а также рядом с крытым рынком.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля ВСУ обстреляли Донецк, в результате чего погибла женщина, еще три человека пострадали. Все произошло в то время, когда в Спасо-Преображенском соборе шло пасхальное богослужение.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному району города, еще четыре снаряда были выпущены в сторону Кировского района Донецка после полуночи.