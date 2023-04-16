Резников обвинил Меркель в препятствовании вступлению Украины и Грузии в НАТО

Министр оборонны Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель препятствовала вступлению Украины и Грузии в НАТО, считает украинский министр обороны Алексей Резников.

«Была вполне осуществимая возможность того, что Украина и Грузия стали бы новыми членами НАТО. Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», – заявил он в интервью газете La Razon.

Резников также высказался относительно помощи Запада Киеву. По его мнению, Украина все же сможет получить истребители. Кроме того, министр усомнился в вероятности «ядерной угрозы» со стороны России.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября 2022 президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина рассчитывает, что альянс оперативно рассмотрит заявку и примет решение одобрить ее.

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Тем временем НАТО игнорирует заявку Украины на вступление в альянс.