СК России проверит версию о гибели актера Вадима Волкова из-за пьяного водителя электросамоката

СКР проверит версию о гибели актера Вадима Волкова из-за пьяного водителя электросамоката Фото: кадр из сериала

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову установить обстоятельства гибели актера Вадима Волкова. Причиной стала информация в социальных сетях о том, что артиста сбил молодой человек на электросамокате, который был пьян.

59-летний Вадим Волков, известный по ролям в «Улице разбитых фонарей» скончался 9 апреля 2023 года. Пользователи соцсетей сообщают, что причиной смерти могло стать ДТП — якобы актера сбил 18-летний электросамокатчик, находившийся в нетрезвом состоянии.

Теперь СКР проверит эту информацию и при наличии оснований незамедлительно возбудит уголовное дело.

В ведомстве отметили, что Следственный комитет неоднократно обращал внимание на летальные случаи с ДТП с электросамокатами, результатом чего стали инициативы по изменению ПДД.

Однако в последнее время вновь участились несчастные случаи из-за агрессивной езды на электросамокатах, говорится в пресс-релизе ведомства.