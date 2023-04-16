Около 35 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в Праге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Праге на митинг против правительства Чехии вышли около 35 тысяч человек, передают местные СМИ.

По информации издания Idnes, митинг проходит под девизом «Чехия против бедности». Организатором протеста выступила «Право. Уважение. Профессионализм». Как заявил председатель партии Йиндржих Райхл, целью митинга является свержение «коалиционного правительства с помощью ненасильственного гражданского протеста».

Напомним, в сентябре прошлого года прошли массовые акции протеста против политики правительства Чехии, возглавляемого бывшим премьера страны Петром Фиалой. Они проводились под лозунгом «Чехия на первом месте!», их организаторами стали гражданские активисты, по инициативе которых в Праге 3 сентября 2022 прошел антиправительственный митинг, участниками которого стали около 70 тысяч человек.

Участники протестов выражали тогда несогласие с действиями властей в период энергокризиса. На фоне роста инфляции правительство, по мнению ораторов, приняло неэффективные меры для помощи бизнесу и населению.