Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН погибли в Судане
Фото: REUTERS
В Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили представители миссии. Работники ВПП ООН были убиты во время боестолкновений в Кабкабии в Северном Дарфуре в субботу, 15 апреля. Также подвергается ударам и инфраструктура всемирной организации.
— Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Судану и глава Интегрированной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период (UNITAMS) Волкер Пертес решительно осудил нападение на сотрудников ООН и гуманитарные объекты в Дарфуре, — заявили представители миссии.
Снаряды попадают в помещения ООН и других гуманитарных организаций, также известны случая разграбления их. Пертес призвал все стороны соблюдать свои международные обязательства, в том числе обеспечивать охрану и безопасность гуманитарного персонала.
Миссия ВПП ООН временно приостановлена.
Ранее сообщалось, что спецназ контролирует все ключевые объекты Судана.