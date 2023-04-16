Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН погибли в Судане Фото: REUTERS

В Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили представители миссии. Работники ВПП ООН были убиты во время боестолкновений в Кабкабии в Северном Дарфуре в субботу, 15 апреля. Также подвергается ударам и инфраструктура всемирной организации.

— Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Судану и глава Интегрированной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период (UNITAMS) Волкер Пертес решительно осудил нападение на сотрудников ООН и гуманитарные объекты в Дарфуре, — заявили представители миссии.

Снаряды попадают в помещения ООН и других гуманитарных организаций, также известны случая разграбления их. Пертес призвал все стороны соблюдать свои международные обязательства, в том числе обеспечивать охрану и безопасность гуманитарного персонала.

Миссия ВПП ООН временно приостановлена.

Ранее сообщалось, что спецназ контролирует все ключевые объекты Судана.