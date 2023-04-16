FT: ВСУ потерпят поражение при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки с воздуха

ВСУ потерпят поражение при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки с воздуха Фото: REUTERS

Издание Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов рассказало о вероятных проблемах ВСУ при контрнаступлении. Без поддержки авиации их ждет разгромное поражение, говорится в статье.

Аналитики из Великобритании считают, что при попытке продвижения киевские боевики нарвутся на хорошо укрепленные позиции, заминированные поля и противотанковые рвы.

— Классический подход в сухопутном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл противника в одном или нескольких районах и нанести концентрированный удар по центру тяжести вражеских сил. Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало, — прокомментировал экс-командир британского бронетанкового батальона Бен Барри.

Бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел также уверен в провале контрнаступления. Российские ВКС просто раздавят передовые механизированные части противника, не прикрытые авиацией, заявил он.

Ранее директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин сообщил KP.RU, что затягивание Украиной начала контрнаступления говорит о страхе провала. Вполне возможно, что оно станет решающим, добавил он.