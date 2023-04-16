Осужденного за похищение человека индийского экс-депутата Ахмеда застрелили в прямом эфире Фото: REUTERS

Бывшего депутата Атика Ахмеда, осужденного за похищение человека, а также его брата, застрелили в северной Индии во время прямого эфира. Нападавшие сделали не менее 30 выстрелов, а затем сдались полиции.

Убийство произошло в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш. Атика Ахмеда и его брата под конвоем отправили на медосмотр. Экс-депутат давал интервью, когда начались выстрелы. Нападавшие пробрались к бывшему политику под предлогом записи интервью, они представились журналистам. Их было трое.

— Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за секунды, — сообщил представитель индийской полиции Рамит Шарма.

После нападения правоохранительные органы приняли меры предосторожности и временно запретили собрания более четырех лиц в Уттар-Прадеше, а в Праяградже отключили мобильный интернет.

В отношении Атика Ахмеда было возбуждено более 90 уголовных дел, среди которых — об убийстве, похищении людей и вымогательстве. В 2019 году 60-летнего экс-политика признали виновным в похищении адвоката Умеша Пала, который давал против него показания в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата в 2005 году.

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