«Как говорится, никто, кроме нас»: как российские добровольцы прикрывают десантников под Артемовском Фото: Александр КОЦ

В случае разгрома ВСУ в Артемовске, Украина сможет развивать наступление в сторону Луганска, разделяя российскую группировку в ЛНР. Именно поэтому на прикрытие флангов в Бахмуте (украинское название Артемовска) выставили опытные подразделения, среди которых особая роль отводится артиллерии. Эти расчеты полностью состоят из добровольцев.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц пообщался с один из артиллеристов, Федором. После начала СВО он добровольно вернулся в полк 106-й дивизии ВДВ, где ранее три года служил по контракту.

В задачи расчета, в котором служит Федор, входит контроль логистических цепочек противника, чтобы Киев не смог перебросить в Артемовск подкрепление или боеприпасы.

- Противник очень активно ведет контрбатарейную борьбу, приходится всегда повышенное внимание уделять небу на предмет вражеских беспилотников, постоянно слушать выходы, чтобы вовремя укрыться. Мы же работаем по скоплениям пехоты и по легкобронированным целям. Прикрываем парней в Артемовске. Как говорится, никто, кроме нас, — рассказал военнослужащий.

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