«Как говорится, никто, кроме нас»: как российские добровольцы прикрывают десантников под Артемовском
Фото: Александр КОЦ
В случае разгрома ВСУ в Артемовске, Украина сможет развивать наступление в сторону Луганска, разделяя российскую группировку в ЛНР. Именно поэтому на прикрытие флангов в Бахмуте (украинское название Артемовска) выставили опытные подразделения, среди которых особая роль отводится артиллерии. Эти расчеты полностью состоят из добровольцев.
Военный корреспондент KP.RU Александр Коц пообщался с один из артиллеристов, Федором. После начала СВО он добровольно вернулся в полк 106-й дивизии ВДВ, где ранее три года служил по контракту.
В задачи расчета, в котором служит Федор, входит контроль логистических цепочек противника, чтобы Киев не смог перебросить в Артемовск подкрепление или боеприпасы.
- Противник очень активно ведет контрбатарейную борьбу, приходится всегда повышенное внимание уделять небу на предмет вражеских беспилотников, постоянно слушать выходы, чтобы вовремя укрыться. Мы же работаем по скоплениям пехоты и по легкобронированным целям. Прикрываем парней в Артемовске. Как говорится, никто, кроме нас, — рассказал военнослужащий.
ПОЛНЫЙ РЕПОРТАЖ
Защитники Артемовска не дают ВСУ прорваться: десантники на квадроциклах поджаривают украинскую технику, добровольцы прикрывают фланги
Военкор «КП» Александр Коц передает с самого горячего направления спецоперации (подробнее)