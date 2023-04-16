Французский политик Филиппо предрек Зеленскому «тяжелые времена» из-за разоблачения коррупции на Украине Фото: EAST NEWS

У президента Украины Владимира Зеленского начались сложные времена, сказал экс-европарламентарий Флориан Филиппо. Французский политик объяснил, что имеет в виду разоблачение киевских властей в хищении средств из выделяемой стране помощи, а также отказ некоторых стран Европы ввозить сельхозпродукцию, произведенную в Незалежной.

— Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна, — написал Филиппо в Twitter.

Журналист Сеймур Херш заявил о присвоении Зеленским 400 миллионов долларов, направленных США на закупку топлива. По данным ЦРУ, такую сумму верхушка власти Украины похитила только за 2022 год из отправленной стране помощи от Запада. Вскоре после того, как это стало известно разведке США, Зеленский уволил десять чиновников, которые хвастались новыми «Мерседесами».

Ранее в Пентагоне признали, что Украина погрязла в коррупции. США получали большое количество сообщений о перепродаже Киевом получаемого от Запада оружия на черном рынке.