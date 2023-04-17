Гладков: оба пожара в Белгороде и Белгородской области потушены

Гладков: пожары в Белгороде и Белгородской области ликвидированы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белгороде и Белгородской области сотрудники МЧС потушили два пожара на объектах гражданского назначения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона в ночь на понедельник 16 апреля написал в Telegram, что пожары ликвидированы полностью и поблагодарил спасателей за профессионализм.

«Оба пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью потушены! От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову. Вы настоящие профессионалы!», - написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Губернатор не рассказал о причинах возгораний, но уточнил, что никто не пострадал.

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