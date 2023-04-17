Блумберг: выделение МВФ кредитов Украине вызывает гнев у развивающихся стран Юга

Выделение МВФ помощи Украине вызвало недовольство развивающихся стран Юга. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выделение Украине нового многомиллиардного транша со стороны МВФ вызвало недовольство у развивающихся стран Азии и Африки. Об этом пишет колумнист Bloomberg Михир Шарма.

Обозреватель отмечает, что МВФ в данном случае нарушает собственные принципы. Ранее этот глобальный институт избегал предоставление кредитов странам, вовлеченным в конфликты. В то же время 15,6 млрд долларов были предоставлены Киеву.

«Недовольство Глобального Юга ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры. Для Запада это серьезная проблема. И его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию», - пишет Шарма.

Колумнист назвал ситуацию «вопиющим проявлением фаворитизма» и призвал западные страны оказывать помощь Украине напрямую, не дискредитируя глобальные институты, такие как МВФ и Всемирный банк.

Напомним, Всемирный банк выдаст Украине грант в 200 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Финансирование может быть доведено до 300 миллионов.

Также международные кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года. Решение было принято после достижения договоренности о направлении Украине 15,6 миллиарда долларов из средств Международного валютного фонда (МВФ), который впервые в своей истории выдал кредит государству, участвующему в вооруженном конфликте.

Тем временем Владимир Зеленский задумал продать часть Украины за 100 млрд долларов.